شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى ودجلة في الدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق النادي الأهلي اختبارًا محليًا جديدًا، عندما يحل ضيفًا على وادي دجلة مساء اليوم الأربعاء ببطولة الدوري ونرصد في التقرير التالي أهم 5 معلومات عن مباراة الليلة وإلى التفاصيل:

1_موعد وملعب مباراة الأهلي ودجلة

تقام مباراة الأهلي ووادي دجلة في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، في اللقاء الذى يُقام ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

2_القنوات الناقلة بمباراة الأهلي ودجلة

وتنقل قناتا "أون سبورت" و"تايم سبورت" مباراة الأهلى ووادى جلة على الهواء مباشرة في السابعة والنصف مساءً مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

3_موقف الأهلي في بطولة الدوري

يدخل الأهلي مباراة الليلة في جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعها من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضًا.

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر مبارياته على الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2/1، كما أن الفريق في الدوري لم يدخل شباكه سوى هدف وحيد مقابل إحراز 14 هدفًا، ما يوضح قوة الأهلي هذا الموسم مع مدربه السويسري رينيه فايلر الذي تولى المسئولية مطلع الموسم الجاري.

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4_غيابات الأهلي أمام دجلة

يعاني الأهلي في مواجهة وادى دجلة من غياب عدد كبير من أبرز نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم التونسي علي معلول وكريم نيدفيد ومحمود متولى.

5_موقف دجلة قبل مباراة الليلة

يدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققهم من 6 مباريات خاضها