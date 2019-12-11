شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلائع الجيش يواجه المرج وديًا استعدادًا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الواحدة ظهر اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى مباراة ودية مع نظيره المرج على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعدادًا لمواجهة الزمالك. وكان طلائع الجيش قد فاز على دكرنس بهدف دون رد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر سجله حسام باولو . ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها الإثنين المقبل بالجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام على استاد الجيش بالسويس. وخسر الطلائع مباراته الأخيرة بالدوري أمام سموحة بهدفين مقابل هدف بينما تأجلت مباراته مع أسوان فى الجولة السابعة للمسابقة . Advertisements ويبحث فريق الطلائع عن استمرار مسيرة الانتصارات بعد تحقيقه الفوز الأول هذا الموسم فى بطولة كأس مصر بينما لم يحقق الفوز حتى الآن فى بطولة الدوري. ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

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