النشرة الرياضية| ليفربول في 16 الأبطال.. وكهربا إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الثلاثاء عددا من مباريات كرة القدم والأحداث الرياضية، والتي شهدت تأهل ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، كما أصبح محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق على أعتاب الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:
عمرو زكي ينفي شائعة وفاته ويُعدد مزايا مصطفى محمد ويستعد للتدريب في أوروبا
الأهلي وصلاح يتصدران الأكثر بحثا على تويتر في 2019
وكيل خالد بوطيب: استغناء الزمالك عن المهاجم غير حقيقي
الاتفاق تم.. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل انضمام كهربا للأهلي
قائمة الأهلي لمواجهة دجلة.. تعديل في الحراسة وغياب 7 لاعبين
الأهلي يرد على الكاف بمستندات مخالفة حكم النجم بالفيديو
بالفيديو: صلاح يُسجل في ليلة تأهل ليفربول ونابولي لدور الـ 16 بدوري الأبطال
مصدر لمصراوي: طلب جديد من الأهلي لكهربا لإتمام التعاقد
بالفيديو.. صلاح ينهي "نحسه" أمام سالزبورج بهدف خرافي
إلى 16 دوري الأبطال.. تأهل دورتموند وتشيلسي.. وإنتر يودع
200 هدف ولا يتفوق عليه إلا ميسي.. 7 أرقام لصلاح أمام سالزبورج
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