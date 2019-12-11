فيديو.. هدف محمد صلاح مثير.. تصريحات يورجن كلوب عن مباراة سالزبورج؟

علق المدير الفني لنادي ليفربول، يورجن كلوب، على هدف محمد صلاح، الذي أحرزه، أمس الثلاثاء، في شباك سالزبورج النمساوي، خلال الفوز بهدفين دون رد في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

شاهد هدف محمد صلاح في سالزبورج

وقال يورجن كلوب، بحسب موقع "يويفا": "هدف محمد صلاح سجل من أصعب الفرص التي أتيحت له.. قدم مباراة جيدة للغاية، لكنه لم يترجم الفرص التي يسجلها في المعتاد، هذا هدف صعب

للغاية، لكنه جاء بشكل مثير".

وعن مباراة اليوم، قال يورجن كلوب: "كانت مواجهة صعبة، لكننا نجحنا في التعامل معها، وهذا ما أحبه من فريقي.. سالزبورج تعامل مع المباراة بذكاء، لكننا خلقنا فرصًا خطيرة وليست قليلة.. لقد كانت مواجهة قوية للغاية".

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وشدّد يورجن كلوب: "لم يتمكنوا من مواجهة ضغطنا الهجومي في الشوط الثاني".

وأتم يورجن كلوب: "أكن الكثير من الاحترام لسالزبورج، لقد قدموا مباريات رائعة في البطولة، اُنظر لمباراتهم ضدنا في آنفيلد وأمام نابولي وجينك.. كان بإمكاننا أن نأتي إلى هنا ونسيء فهم الموقف، لكني سعيد بذكائنا أمامهم".

وسجل محمد صلاح هدف الريدز الثاني في الدقيقة 58، بعد تمريرة طولية لحق بها صلاح وراوغ حارس مرمى سالزبروج وسدد الكرة من زاوية صعبة على أقصى الجهة اليمنى.

وتأهل ليفربول إلى دور الـ16 من دوري الأبطال بعد تصدره المجموعة برصيد 13، معه نابولي في الوصافة برصيد 12 نقطة.