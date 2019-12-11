كابتن الأهلي في دبي لإجراء جراحة سريعة

كتب - عادل يوسف وأحمد البادي طار إسلام حسن نجم منتخبنا الوطني لكرة اليد وكابتن الأهلي إلى الإمارات للخضوع لإجراء جراحة دقيقة في وتر الكتف والصدر بعد إصابته مع المنتخب الوطني خلال الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في تونس الشهر المقبل. خلال الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في تونس الشهر المقبل. Advertisements وأكد الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد أن المهندس هشام نصر اتخذ قرارًا فوريًا مع مجلس الإدارة بسفر اللاعب على نفقة الاتحاد لإجراء الجراحة على أيدي خبير فرنسي في دبي بعدما أكدت الإشاعات حاجته إلى تدخل جراحي سريع. نصر اتخذ قرارًا فوريًا مع مجلس الإدارة بسفر اللاعب على نفقة الاتحاد لإجراء الجراحة على أيدي خبير فرنسي في دبي بعدما أكدت الإشاعات حاجته إلى تدخل جراحي سريع. وتمنى "العدل" عودة نجم منتخبنا الوطني والنادي الأهلي سريعا إلى الملاعب بعد شفائه.

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