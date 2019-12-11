تقرير | نابولي يُقيل أنشيلوتي في مفاجأة ليست صادمة!

أتخذ نادي نابولي الإيطالي قرارًا صادمًا في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء لبعض الجماهير وليس لصحاب الشأن نفسه، حين أقدمت على إقالة المدير الفني المخضرم للفريق “كارلو أنشيلوتي” بعد ثلاث ساعات فقط من تحقيق الفوز بنتيجة 4/صفر على جينك البلجيكي في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا والتأهل لثمن النهائي رفقة ليفربول.

وتحدث كارلو أنشيلوتي قبل بدء المباراة عن إمكانية إقالته قائلاً “المدرب دائمًا على استعداد للرحيل ووضعت في مثل هذه المواقف من قبل، أنا جاهز بحقيبة سفري للمغادرة في أي وقت”.

ووجدت إدارة نابولي النتائج المحلية المتواضعة سببًا كافيًا لإقالة كارلو أنشيلوتي من منصبه، دون النظر لنتائج الفريق على الصعيد القاري.

وكتب النادي الإيطالي عبر حسابه على “تويتر” في بيان رسمي “اتخذ نادي نابولي قرار الافتراق مع مدرب الفريق الأول كارلو أنشيلوتي، ولن يتغير الاحترام المتبادل بين النادي ورئيسه أوريليو دي لورنتيس وكارلو أنشيلوتي”.

أنشيلوتي كان يعرف

بدا وكأن كارلو أنشيلوتي يعرف أنه سيتعرض للإقالة بعد مباراة جينك، فلم يحتفل ولم يبتسم في وجه عدسات المصورين عقب انتهاء اللقاء، وظل يصافح جميع لاعبيه في مشهد وداعي.

وكان فوز نابولي ليلة الثلاثاء هو الأول للفريق السيليستي في آخر عشر مباريات في مختلف المسابقات. ولهذا السبب شكل مصير أنشيلوتي عنوانًا للعديد من التقارير الصحافية في الأيام الماضية، لاسيما في ظل تراجع نتائج وأداء وصيف بطل الدوري الإيطالي تحت قيادة المدرب صاحب الـ 60 عامًا.

كما ترددت أنباء عن نشوب مشاكل عدة بين الإدارة من جهة، والمدرب واللاعبين من جهة أخرى.

وشكل مستقبل أنشيلوتي مادة دسمة في التصريحات الصحافية بعد المباراة ضد غنك. وردا على سؤال عما اذا كان قد يبادر هو الى الاستقالة، رد أنشيلوتي “استقالة؟ أنا لم أستقل في حياتي، ولن أقوم بذلك أبدا”.

Advertisements

وتابع “على إدارة النادي أن تجري تقييمها للأمور”، مشيرا – قبل إعلان إقالته – الى أنه من المقرر ان يجتمع الأربعاء مع دي لورنتيس.

ويعد أنشيلوتي من أبرز المدربين على الساحة الأوروبية، وتولى تدريب نابولي في صيف 2018، بعد مسيرة أشرف خلالها على أندية كبرى في القارة، أبرزها يوفنتوس وميلان في إيطاليا، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جرمان الفرنسي، وتشلسي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وأحرز المدرب المخضرم سلسلة ألقاب في مسيرته، أبرزها لقب مسابقة دوري الأبطال ثلاث مرات (مرتان مع ميلان ومرة مع ريال مدريد).

وأشارت تقارير صحافية إيطالية الى أن جينارو غاتوزو، المدرب السابق لميلان والذي دافع سابقا عن ألوان النادي اللومباردي ي إشراف أنشيلوتي، هو أبرز المرشحين لخلافته على رأس الإدارة الفنية لنابولي.

وتراجع نابولي الذي حل وصيفا ليوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسمين الماضيين، الى المركز السابع حاليا برصيد 21 نقطة من 15 مباراة، بفارق 17 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان، والذي خرج مساء الثلاثاء من الدور الأول لمسابقة دوري الأبطال بخسارته أمام ضيفه برشلونة الإسباني 1-2 ضمن منافسات المجموعة السادسة، ما أدى الى تأهل النادي الكاتالوني وبوروسيا دورتموند الألماني.

وتطرق أنشيلوتي في مؤتمره الصحافي الإثنين عشية مباراة غنك، الى احتمال إقالته بالتأكيد أن “حقيبة المدرب جاهزة دائما، لا يمكن إفراغها”.

وأضاف “أعتقد انه من الطبيعي جدًا ان تطرح الاسئلة حول المدرب في وضعية مماثلة، أنا جاهز، سبق ان اختبرت هذه التجربة في السابق”، مؤكدا “لا أخشاها، ولست قلقا من إمكانية إقالتي من قبل النادي”.