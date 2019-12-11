رياضة | أزمة جديدة تهدد موعد كلاسيكو الريال وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تهدد موعد كلاسيكو الريال وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص مباراة الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد المقرر لها الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري علي ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

مباراة برشلونة ضد ريال مدريد مُهددة بالتأجيل مجددًا:

وذكرت إذاعة "RAC 1" الاسبانية أن هناك احتمالية لتأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد للمرة الثانية، بعدما سبق وتم تأجيل المباراة من 26 أكتوبر الماضي إلي 18 ديسمبر الجاري، بسبب الاحتجاجات السياسية في إقليم كتالونيا اعتراضًا على سجن بعض زعماء كتالونيا.

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وأكدت الإذاعة الإسبانية أن منظمة "تسونامي الديمقراطية" تستعد لتنظيم احتجاجات جديدة بالتزامن مع موعد الكلاسيكو الإسباني، وذلك رفضاً لقرارات المحكمة الإسبانية، القاضية بحبس 9 من قادة الإقليم المؤيدين لاستفتاء الانفصال عن اسبانيا عام 2017.

وترغب المنظمة في تنظيم احتجاجات جديدة قبل 4 ساعات من انطلاق لقاء الكلاسيكو، وترددت أنباء أن الاحتجاجات سوف يشارك فيها الألاف من مؤيدي المنظمة مما يجعل اقامة مباراة الديربي بين برشلونة وريال مدريد صعبة.

نقل الكلاسيكو الاسباني إلي العاصمة مدريد:

عند تأجيل لقاء الكلاسيكو للمرة الأولي خرجت بعض المقترحات لنقل اللقاء إلي ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد، ولكن رفض جميع الأطراف وكذلك لجنة المسابقات هذا المقترح وتم تأجيل اللقاء، ولكن سيكون من الصعب تأجيل المباراة مرة أخري وقد يعود اقتراح نقل "الديربي" لملعب الريال للظهور مجددًا على مائدة اتحاد الكرة الإسباني كحل مثالي للخروج من تلك الأزمة.