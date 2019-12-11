رياضة | باريس سان جيرمان يكشف عن مستقبل نجمي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يكشف عن مستقبل نجمي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسية التخطيط لمستقبل الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الباريسي خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معهما.

باريس سان جيرمان يُضحي بـ"نيمار" من أجل "مبابي":

وكشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في تمديد عقد الفرنسي كيليان مبابي والاحتفاظ به داخل النادي الباريسي عدة سنوات مقبلة، حيث أن سنه لا يزال صغيرًا ويعتبر احد العناصر الرئيسية في مشروع فريق باريس خلال الفترة المقبلة، كما أن قيمته في كرة القدم تكتسب أهمية كبيرة.

أما بالنسبة للبرازيلي نيمار قد يرحل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة القادمة، لا سيما وأن إدارة النادي لا تنسي له طلبه السابق بالرحيل إلي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولا تريد تمديد تعاقده.

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خطوة جديدة تقرب "نيمار" من برشلونة:

تفكير نادي باريس سان جيرمان في عدم تجديد تعاقده مع "نيمار" ومنحه فرصة الرحيل عن صفوف النادي خلال الفترة القادمة، يعطي برشلونة فرصة ذهبية للحصول علي خدمات اللاعب البرازيلي، خاصة وأنه كان هناك محاولات من إدارة البرسا لضم اللاعب الصيف الماضي لكنها باءت بالفشل.

صدمة لـ"فلورنتينو بيريز" بخصوص صفقة الحلم:

يعتبر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي بمثابة "الصفقة الحلم"، خاصة وأن حاول مرارًا وتكرارًا الحصول على خدمات اللاعب لكنه لم يستطيع اتمام الصفقة مع النادي الباريسي، لذا تمثل انباء تفكير ادارة باريس في تمديد عقد اللاعب صدمة كبيرة له خاصة وأنه لن يستطيع مجاراة النادي الباريسي ماليًا لاغراء اللاعب.