رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية حول رغبة النادي الأهلي في الإستغناء عن مدافع الفريق ياسر إبراهيم في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ونفي مصدر بجهاز الكرة في النادي الأهلي فكرة الإستغناء عن ياسر إبراهيم في يناير المقبل، مشدداً على أنه أحد أهم عناصر الفريق الأحمر في الوقت الحالي.

وصرح المصدر: " مستحيل أن يقوم الأهلي بالإستغناء عن ياسر إبراهيم، وفكرة عدم مشاركته في المباريات لا تعني أبداً أن يقوم النادي بالإستغناء عنه".

وأضاف: " بالتأكيد سيشارك ياسر في المباريات القادمة للفريق على المستوى المحلي والأفريقي خلال الفترة القادمة، لقد عقد جلسة مع المدرب فايلر لمعرفة ما ينقصه للعودة للتشكيل الأساساي للفريق".

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وأتم المصدر: " سيحصل ياسر على فرصته كاملة مع الفريق الأول، ولم نتلق أي عروض خارجية أو داخلية لضمه في يناير المقبل".

يذكر أن ياسر إبراهيم قد إنضم للنادي الأهلي في يناير الماضي قادماً من سموحة، وكان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب السابق مارتن لاسارتي.

وبالرغم من إشتراك ياسر إبراهيم في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك في سبتمبر الماضي، إلا أنه خرج من حسابات فايلر بشكل غريب، وفضل عليه المدرب السويسري أحمد فتحي لسد النقص الموجود في قلب الدفاع، بعد إصابة النجم محمود متولي وإبتعاد سعد سمير.

ويلتقي النادي الأهلي مساء الغد الأربعاء مع نادي وادي دجلة في الإسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.