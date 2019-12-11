رياضة | كأس العالم للأندية| التشكيل المتوقع للسد القطري أمام هينجين سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس العالم للأندية| التشكيل المتوقع للسد القطري أمام هينجين سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق السد القطري لمواجهة فريق هينجين سبورت، اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019، على ملعب جسم بن حامد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في قطر.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

وسيلتقي الفائز في اللقاء بفريق مونتيري المكسيكي في الدور الثاني من البطولة، ثم يواجه الفائز فريق ليفربول بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي.

التشكيل المتوقع للسد القطري ضد هينجين سبورت:-

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من المتوقع أن يدفع تشافي بسعد الشيب في حراسة المرمى، وأمامه عبد الكريم حسنء، وخوخي بو علام، وطارق سلمان، وسيضع سالم الهاجري، وجابي، ويونج جو، وحسن الهيدوس في وسط الميدان، فيما سيقود هجوم السد أكرم عفيف، وبغداد بونجاح، ونام تاي هي.

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: عبد الكريم حسن - خوخي بو علام - طارق سلمان

خط الوسط: سالم الهاجري - جابي - يونج جو - حسن الهيدوس

خط الهجوم: أكرم عفيف - بغداد بونجاح - نام تاي هي

ويشارك السد القطري في مونديال الأندية بصفته ممثل عن دولة قطر مستضيفة البطولة، بعدما توج بلقب الدوري القطري على حساب الدحيل، فيما يشارك فريق هينجين سبورت للمرة الأولى في تاريخه؛ بصفته بطل أوقيانوسيا.