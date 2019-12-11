رياضة | بعد وداع دوري الأبطال .. أزمة لثنائي الإنتر.. ولاعب برشلونة يدخل التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وداع دوري الأبطال .. أزمة لثنائي الإنتر.. ولاعب برشلونة يدخل التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر نادي إنتر ميلان الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسيناريو كارثي، عندما خسر أمام فريق برشلونة الإسباني بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي شهده ملعب سان سيرو، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل الإنتر في الفوز على ملعبه أمام برشلونة، الذي لعب المباراة بالبدلاء دون أي ضغوط تذكر، بعد أن كان قد حسم صدارة المجموعة مسبقاً.

وتحول النيرادزوري لبطولة الدوري الأوروبي للعام الثاني على التوالي، تاركاً البطاقة لبوروسيا دورتموند الألماني الذي فاز فاز على ملعبة أمام سلافيا براغ التشيكي.

أهداف مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

إفتتح الشاب كارليس بيريز أهداف المباراة في الدقيقة 23، وأدرك روميلو لوكاكو التعادل لفريقه في الدقيقة 44 قبل أن يجهز أنسوا فاتي على آمال النيرادزوري في الدقيقة 86.

ثنائية لوكاكو – مارتينيز

خرج إنتر ميلان من البطولة، رغم إمتلاكه ثنائي هجومي فتاك يتمثل في الثنائي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وإستطاع لوكاكو تسجيل هدف فريقه الوحيد من صناعة زميله مارتينيز، حين سدد كرة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك نيتو حارس برشلونة.

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وإستحوذ الثنائي على آخر سبعة أهداف للإنتر على صعيد بطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، حيث سجل لوكاكو 3 أهداف ولاوتارو 4 أهداف، وهي إحصائية تبرز مدى التفاهم بين الثنائي.

الأصغر في تاريخ برشلونة

ودخل الشاب ذو الأصول الغينية أنسوا فاتي تاريخ البلوجرانا من أوسع أبوابه، حيث أصبح أصغر من سجل بقميص برشلونة في تاريخ دوري أبطال أوروبا على الإطلاق.

وسجل فاتي هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 86 عقب نزوله بدقيقة واحدة، وذلك بعمر 17 عاماً و 40 يوماً، ليصبح اليافع أصغر مسجل لبرشلونة في البطولة العريقة في التاريخ.

ترتيب المجموعة السادسة بعد مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة

1- برشلونة الإسباني 14 نقطة

2- بوروسيا دورتموند الألماني 10 نقاط

3- إنتر ميلان الإيطالي 7 نقاط

4- سلافيا براغ التشيكي نقطة واحدة