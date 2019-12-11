رياضة | بعد فوز ليفربول ضد سالزبورج .. كلوب يضع ليفربول على الطريق الصحيح وصلاح يقترب من ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز ليفربول ضد سالزبورج .. كلوب يضع ليفربول على الطريق الصحيح وصلاح يقترب من ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ليفربول الإنجليزي المطلوب أمام فريق ريد بول سالزبورج النمساوي العنيد، بالفوز علىه بهدفين دون رد، في ختام مباريات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بملعب ريد بول أرينا.

ووصل ليفربول لدور الـ 16 رسمياً كمتصدر للمجموعة الخامسة، رفقة نادي نابولي الإيطالي الذي سحق جينك البلجيكي برباعية نظيفة، ليحتل وصافة المجموعة.

أهداف مباراة ليفربول وسالزبورج

سجل هدفي ليفربول الغاني نابي كيتا في الدقيقة 57 والنجم المصري الدولي محمد صلاح في الدقيقة 59 من زاوية ضيقة جداً بقدمه اليمنى.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي، أبرز ما جاء في مباراة ليفربول ضد سالزبورج.

الـ 100 ثانية

كان الفارق بين هدفي النجمين الأفريقيين محمد صلاح ونابي كيتا 100 ثانية تماماً في مفارقة طريفة نشرتها شبكة أوبتا الإحصائية.

كلوب يضع ليفربول على الطريق الصحيح

بعد الضياع والتيه الذي شهده أعرق فرق إنجلترا بالخروج من دور المجموعات في 2010 مع رافائي بينيتيز وعام 2014 مع بريندان رودرجز وعدم المشاركة بالأساس في الفترة التي بينهما، تجاوز الريدز دور المجموعات للمرة الثالثة على التوالي، وخلال المرتين السابقتين وصل الفريق للنهائي مرة وفاز بالبطولة مرة أخرى، كل هذا حدث منذ تولي كلوب المهمة عام 2015.

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صلاح يقترب من ميسي

يواصل النجم المصري محمد صلاح توهجه مع ليفربو، رغم الإنتقادات التي يتعرض لها، لكن لغة الأرقام دائماً ما تقف بجوار الفرعون المصري.

منذ إنضمام محمد صلاح للريدز في صيف عام 2017 قادماً من روما الإيطالي، ساهم صلاح في 27 هدفاً لفريقه في دوري الأبطال، حيث سجل 19 هدفاً وصنع 8 أهداف لزملائه حتى الآن.

ولم يتفوق على صلاح في هذه الإحصائية سوى لاعب واحد، هو أفضل لاعب في العالم ونجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي الذي ساهم بـ 28 هدفاً لبرشلونة منذ أن وطأت قدم صلاح ملعب أنفيلد رود.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- ليفربول 13 نقطة

2- نابولي 12 نقطة

3- ريد بول سالزبورج 7 نقطة

4- جينك نقطة واحدة.