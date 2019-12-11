رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج اليوم الأربعاء 11/12/2019 klop broj VS real madrid champions league

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج اليوم الأربعاء 11/12/2019 klop broj VS real madrid champions league والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق كلوب بروج البلجيكي نظيره فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء 11 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في بلجيكا ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج :-

وسوف تقام المباراة بين فريق كلوب بروج البلجيكي وفريق ريال مدريد الإسباني في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج :-

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وكانت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية قد حصلت على البث الحصري لمباريات دوري ابطال اوروبا في السنوات الماضية على قنواتها عبر قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق كلوب بروج البلجيكي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد كلوب بروج :-

واستقر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، حيث تأتي للتشكيلة المتوقعة كالتالي :-

اريولا - ناتشو - ميليتاو - اودريزولا - ميندي - فالفيردي - لوكا مودريتش - فرانشيسكو إيسكو - لوكا يوفيتش - جاريث بيل - فينسيوس جونيور.

وكان فريق ريال مدريد قد تعادل مع فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد.