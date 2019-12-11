شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تويتر يكشف عن اهتمامات جمهور الرياضة في مصر 2019.. الأهلى وصلاح يتصدران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت شبكة تويتر عن التغريدات التى شهدت أكبر تفاعل هذا العام، حيث أصدرت تقريرها السنوي، والذى يعرض أبرز اللحظات والهاشتاجات والأشخاص الذين تصدروا المحادثات في مصر في 2019، حيث عرضت مجموعة من الحقائق المهمة، تتعلق بالأندية الأكثر تداولا على تويتر بين المستخدمين، فضلا عن اللاعبين الأشهر الذين تحدث مستخدمي تويتر عنهم، وأخيرا عرض تويتر الصورة الأكثر حصولا على عدد "لايكات" في مصر.



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