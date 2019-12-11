إقالة أنشيلوتى من تدريب نابولي رغم التأهل بدوري أبطال أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إقالة أنشيلوتى من تدريب نابولي رغم التأهل بدوريأبطال أوروبا الأربعاء 11 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أعلن نادي نابولي الإيطالي، إقالة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق السماوي، رغم التأهل مساء الثلاثاء إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على جينك برباعية نظيفة.

وفى بيان رسمي لنابولي على الصفحة الرسمية على موقع "تويتر" قال: "قرر نادي نابولي فسخ عقده مع المدير الفني للفريق السيد كارلو أنشيلوتي". Advertisements أضاف: "لا تزال علاقة الصداقة والإحترام المتبادل بين رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس والمدرب كارلو أنشيلوتي على مايرام". وكانت الصحف الايطالية قد تنبأت في الساعات القليلة الماضي قرار اقالة انشيلوتي بعد نهاية مباراة دوري الابطال بغض النظر عن النتيجة التي سيحققها الفريق امام جينك في البطولة القارية، كما توقعت اقتراب جينارو جاتوزو مدرب ميلان السابق بتولي مهمة الفريق. ويحتل نابولي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد السابع برصيد 21 نقطة.

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