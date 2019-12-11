شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها غدا في الجولة السابعة للدوري ، والتي ستقام علي استاد القاهرة .

يخوض الفريق مرانه النهائي اليوم في ملعب النادي علي أن يختار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر ، ومن المتوقع أن يختار كارتيرون 18 لاعبا فقط للمعسكر .

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني أن كارتيرون استقر بنسبة كبيرة علي اختيار نفس لاعبو الزمالك الذين خاض بهم مباراة أول أغسطس في دوري ابطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الزمالك 2/0 وهم : محمد عواد ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى ، محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وأحمد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وشيكابالا ومصطفي فتحي وأشرف بن شرقي ومصطفي محمد.