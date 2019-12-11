شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يمهّد لفسخ عقده من سالزبورج والرحيل للدورى الألمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب الموهبة النرويجية هالاند، مهاجم سالزبورج النمساوى، من الانضمام لفريق لايبزيج الألمانى، الصيف المقبل، فى ظل اقتراب فيرنر من الرحيل.

وقال جوليان ناجيلسمان، مدرب لايبزيج، وفقًا لما نشره موقع صحيفة «بيلد» الألمانية: «بالطبع سأضم هالاند، إنه مهاجم جيد للغاية، ليس لدينا ما نعلنه بعد».

وقالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، إن عقد المهاجم النرويجى مع فريقه النمساوى به شرط جزائى بقيمة 17 مليون جنيه إسترلينى، يسمح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فقط. وجعلت هذه المفاجأة أكبر الأندية الأوروبية المهتمة بضم المهاجم الشاب، تدخل فى صراع كبير للفوز بخدمات اللاعب، الذى سجَّل 27 هدفاً فى 20 مباراة لعبها مع سالزبورج، خلال الموسم الجارى.