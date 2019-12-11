شكرا لقرائتكم خبر عن فروسية الدرعية.. طريق العالمية يبدأ من هنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

«المملكة علم في الأوساط الرياضية ».. كلمات جسدت الاهتمام الذي توليه القيادة للرياضة بصفة عامة وللفروسية بشكل خاص، ما جعلها محط أنظار العالم من خلال المنافسات العالمية التي تستضيفها، هكذا أكد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس استعداداً لانطلاق مهرجان الدرعية للفروسية «الخميس»، المؤهل إلى أولمبياد طوكيو وبطولة العالم في 2020.

وقال: «بداية أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة ولرئيس هيئة الرياضة على الدعم اللا محدود الذي تحصل عليه الرياضة بشكل عام ورياضة الفروسية بشكل خاص من خلال توفير كامل التسهيلات لاستضافة أكبر البطولات العالمية وجعل المملكة علماً في الأوساط الرياضية، ونحن نستضيف اليوم بطولة فروسية عالمية من فئة 4 نجوم ونطمح مستقبلاً لأن تكون المملكة رائدة لرياضة الفروسية».

وتابع: «الترتيبات والتجهيزات تسير على أكمل وجه ونتمنى أن يحقق المهرجان النجاح، كما أتمنى كل التوفيق لأبناء وبنات الوطن المشاركين».

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يذكر أن أكثر من 100 فارس وفارسة من مختلف دول العالم سيشاركون في السباق، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020، بجانب أصحاب أفضل أرقام.

فيما قالت الفارسة السعودية دلما ملحس الحائزة على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي أقيمت بسنغافورة في 2010: «لا أستطيع أن أصدق بأني سأشارك في بطولة عالمية للفروسية على أرض الوطن، إنه حلم يتحقق».

أما الفارس السعودي خالد المبطي الذي نال الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018 والذي حقق المركز الأول ببطولة الدرعية العام الماضي فقال: «البطولة هذا العام من فئة 4 نجوم، الأمر الذي يعني أن المنافسة ستكون على أعلى مستوى».