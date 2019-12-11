شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري يشارك في تحدي «رالي الشرقية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أنهى سائق فريق إي دي للسيارات عيسى الدوسري ومساعده الفرنسي سيباستيان ديلوناي استعداداتهما للمشاركة في رالي الشرقية، الذي يمثل الجولة الأخيرة من بطولة أنهى سائق فريق إي دي للسيارات عيسى الدوسري ومساعده الفرنسي سيباستيان ديلوناي استعداداتهما للمشاركة في رالي الشرقية، الذي يمثل الجولة الأخيرة من بطولة السعودية للراليات، ويسعى الدوسري إلى مواصلة أدائه القوي في الجولة التي تقام على أرضه وتحقيق نتيجة إيجابية رغم مشاركة عدد من الأبطال يتقدمهم الإسباني كارلوس ساينز، ويأمل الدوسري في المحافظة على المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة على الرغم من عدم مشاركته في الجولة الأولى التي أقيمت في عسير، رغم مشاركة عدد من أبطال العالم يتقدمهم الإسبانيان فرناندو ألونسو وكارلوس ساينز والفرنسي بيتر هانسيل. هذا ويُنهي الفريق اليوم (الأربعاء) التسجيل النهائي والإجراءات الإدارية للمشاركة في الرالي إضافة إلى الفحص الفني لسيارة الفريق «نافارا بيك أب»، حيث تنطلق المرحلة الاستعراضية يوم الخميس وتُجرى يومي (الجمعة) و(السبت) القادمين مرحلتان خاصتان، ويحتفظ عيسى الدوسري بذكريات جميلة مع رالي الشرقية الذي أقيم مرتين عامي 2008 و2009، حيث حقق المركز الثاني على فئة السائقين المحليين، إذ يعتبر أحد اثنين من السائقين اللذين شاركا في النسخة الأولى من الرالي وسيتواجد في نسخة هذا العام.



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