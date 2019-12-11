شكرا لقرائتكم خبر عن العبسي يقترب من «ناد عاصمي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن ناديا «عاصميا» اقترب من الظفر بخدمات المدافع الدولي ولاعب نادي التعاون طلال العبسي الذي سيدخل الفترة «الحرة» في شهر يناير القادم، ويحق له التوقيع مع أي ناد يرغب في التعاقد معه. وينتظر النادي العاصمي إعلان الصفقة على هامش فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وسط محاولات من ناد من المنطقة الغربية لكسب الصفقة وقطع الطريق على النادي العاصمي الذي وصل لمراحل متقدمة من إتمام الصفقة.

ويعتبر اللاعب طلال العبسي من اللاعبين ذوي الإمكانيات الجيدة في خانة «الدفاع»، وتدرج على مستوى الفئات السنية بنادي الاتحاد سابقا حتى وصل للفريق الكروي الأول، ومن ثم خاض تجربة احترافية ناجحة مع نادي التعاون حصد خلالها كأس الملك من أمام الاتحاد حينما سجل الهدف الأول في المباراة الختامية التي انتهت لصالح «سكري القصيم» بنتيجة 1/2، كما يعتبر أحد العناصر في قائمة المنتخب الوطني الأول، ويطمح حاليا لتأمين مستقبله الاحترافي في الفترة القادمة.