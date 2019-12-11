شكرا لقرائتكم خبر عن صعبة على النصر والتعاون.. وسهلة للهلال.. والأهلي ينتظر «الملحق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم ( جدة)

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا التي سحبت صباح أمس بالعاصمة الماليزية (كوالالمبور)، حامل اللقب الهلال بالمجموعة الثانية التي ضمت شباب أهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي المتأهل من ملحق (تشيناي الهندي، الرفاع، خراسان، السيلية).

فيما كانت المجموعة أكثر صعوبة على حامل لقب الدوري السعودي النصر الذي وقع في المجموعة الرابعة التي ضمت السد القطري وسباهان الإيراني والمتأهل من ملحق العين الإماراتي، بونيودكور الأوزبكي، الزوراء العراقي.

ووقع التعاون بطل كأس الملك في مجموعة صعبة ضمت الشارقة الإماراتي والدحيل القطري وبيروزي الإيراني، فيما سيكون الأهلي في المجموعة الأولى، إذ تأهل من الملحق بجانب الشرطة العراقي والوحدة الإماراتي والمتأهل من ملحق (الفيصلي، الكويت، الريان).

وتعتبر نسخة 2020 هي النسخة الأخيرة التي تقام بمشاركة 32 فريقا، إذ ستقام النسخة التي تليها بمشاركة 40 فريقاً سيتم توزيعها على 10 مجموعات.

ويشارك النصر والتعاون والهلال في دور المجموعات مباشرة، فيما يخوض الأهلي مباراة الملحق التي ستقام على أرضه أمام الفائز من مباراة «إسيتكلول الطاجيكي مع ثاني الدوري الأوزبكي».

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وتعد مشاركة التعاون هي الثانية في البطولة القارية حيث شارك في نسخة 2017، وودع البطولة من دور المجموعات بعدما حل ثالثا في مجموعته الأولى برصيد 5 نقاط جمعها من فوز وتعادلين وثلاث هزائم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكان نادي الهلال السعودي توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.

ويشار إلى أن الفائز بلقب هذه النسخة من البطولة، سوف يحصل على مقعد في الدور التمهيدي من نسخة عام 2021، وذلك إذا لم يتمكن من التأهل عبر الدوري المحلي.

وشارك في سحب قرعة البطولة عدد من النجوم السابقين للعبة في قارة آسيا، منهم قائد الهلال والأخضر المعتزل ياسر القحطاني وإبراهيم الغانم اللاعب السابق لمنتخب قطر ونادي الغرافة، وغاو لين اللاعب السابق في منتخب الصين وغوانغزهو ايفرغراند، وكيسوكي تسوبوي اللاعب السابق لمنتخب اليابان وأوراوا ريد دايموندز.