كارينيو يعتمد خطة الفرسان لـ«العدالة»

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) ينهي مدرب فريق الوحدة كارينيو اليوم (الأربعاء) تحضيراته الفنية لمباراة العدالة غداً (الخميس) بملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، ضمن الجولة 11 من دوري كأس الأمير ينهي مدرب فريق الوحدة كارينيو اليوم (الأربعاء) تحضيراته الفنية لمباراة العدالة غداً (الخميس) بملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، ضمن الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يجري مناورة كروية سيضع من خلالها اللمسات الفنية النهائية على العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب. وكان المدرب كارينيو ركز في تجهيزاته الفنية على ضرورة تركيز اللاعبين في تأدية الأدوار المهنية لكل لاعب، واحترام الخصم. وحذر المدرب الوحداوي لاعبيه من الأخطاء الدفاعية، وعدم منح الفرصة للخصم في تنظيم الهجوم من أجل المحافظة على سلامة شباك الفرسان، ويسعى الوحداويون إلى خطف نقاط المباراة للوصول إلى النقطة 21 والدخول مع الـ4 الأندية الكبيرة للمنافسة على مراكز المقدمة في الدوري. من جانبه، كشف عضو مدرج نادي الوحدة عبدالرزاق محبوب أنه تم توفير 50 حافلة لنقل جماهير الفرسان من كافة أحياء مكة المكرمة لدعم اللاعبين في مواجهة العدالة القادمة، سعة كل حافلة 50 مشجعاً، مع صرف تذاكر مجاناً لهم، مبينا أنهم ضمنوا جلب 2500 مشجع، ونطمح في الوصول إلى 3500 مشجع لأن كل الإمكانات قد وفرتها إدارة النادي بالتعاون مع مجموعة مدرج الوحدة.



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