شكرا لقرائتكم خبر عن «الكبار» في مواجهات من «نار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

أُسدل الستار على دور 32 من كأس الملك بتأهل 16 فريقا، حيث خلا هذا الدور من المفاجأة الكبرى باستثناء مغادرة الشباب على يد الشعلة بهدفين مقابل هدف، بعد ذهاب المباراة للأشواط الإضافية، لينضم للحزم الذي غاد دور 64 على يد الدرع في الأشواط الإضافية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتأهل 14 فريقا من دوري المحترفين، بجانب ناديين من دوري الدرجة الأولى هما أحد والشعلة، وستنطلق مباريات دور (16) بدءا من مواجهة حامل اللقب التعاون الذي سيحل ضيفا على أبها يوم (الإثنين) 23 من شهر ديسمبر، الساعة 3:40 عصرا بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، فيما سيلتقي النصر مع ضمك يوم (الثلاثاء) 24 من الشهر ذاته، الساعة 3:40 عصرا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، فيما سيستضيف الفريق الاتحادي نظيره الفتح يوم (الأربعاء) الأول من شهر يناير القادم، الساعة 6:30 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة، في حين سيحل الأهلي ضيفا على فريق الفيحاء يوم (الخميس) الثاني من الشهر نفسه، الساعة 6:00 مساء على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة، كما سيستضيف فريق الوحدة نظيره الرائد في نفس اليوم (الخميس)، الساعة 7:50 مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، فيما سيواجه الفريق الاتفاقي نظيره أحد يوم (الجمعة) الثالث من الشهر ذاته، الساعة 5:40 عصرا على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وسيحل فريق الهلال ضيفا على فريق الفيصلي في نفس اليوم (الجمعة) الساعة 7:50 مساء، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، وآخر المواجهات ستجمع فريقي العدالة والشعلة يوم (السبت) الرابع من يناير، الساعة 3:05 عصرا، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

هذا وكان دور 32 في البطولة المحلية الكبرى شهد الإثارة والندية، وانتهت 14 مباراة بالوقت الأصلي، فيما وصلت مباراتان للأشواط الإضافية فقط هما الشعلة والشباب والرائد والمجزل، فيما لم تصل أي مباراة لضربات الجزاء الترجيحية.

وفيما انتهت 28 مباراة بالوقت الأصلي، وصلت أربع مباريات للأشواط الإضافية. وتفوق أصحاب الأرض على الضيوف في هذا الدور بتحقيق المضيف 10 انتصارات، مقابل 6 للضيوف، بعكس دور 64 الذي شهد تفوق الضيوف على أصحاب الأرض في مجمل الانتصارات، حيث تفوق الضيوف في 17 مباراة، بينما انتصر أصحاب الأرض في 15 مباراة. وسجل خلال دور الـ( 32) 60 هدفا، كان نصيب اللاعبين الأجانب 34 هدفا، مقابل 24 هدفا لللاعبين السعوديين، فيما سجل هدفان من نيران صديقة. بينما شهد دور 64 تسجيل 111 هدفا، كان نصيب اللاعبين المحليين 63 هدفا، بينما سجل اللاعبون الأجانب 44 هدفا، وجاءت أربعة أهداف بواسطة نيران صديقة. واحتسبت خلال هذا الدور ضربتا جزاء فقط، في وقت احتسبت بدور 32 خلال 32 مباراة 11 ضربة جزاء سجل منها 8 ضربات جزاء، فيما أضاع اللاعبون ثلاثا منها.

وسجل العدالة أعلى نتيجة في هذا الدور بفوزه بثمانية أهداف نظيفة على الروضة، في وقت سجل فريقا الاتفاق والشباب أعلى النتائج في دور 64 بفوزهما بسداسية نظيفة على التقدم وطبرجل، بينما شهدت مباراة النهضة والأخدود تسجيل 9 أهداف كأكثر مباراة سجل فيها أهداف.

ونجحت 5 فرق فقط في الحفاظ على شباكها نظيفة، في وقت فشلت جميع الأندية الكبيرة بالخروج بشباك نظيفة، بينما شهد دور 64 خروج 16 فريقا بشباك نظيفة.

ويتزعم صدارة الهدافين مهاجم العدالة المدغشقري كارلوس أندريا بـ7 أهداف بعد أن سجل 5 أهداف في مرمى الروضة، ويأتي مهاجم الاتحاد البرازيلي رومارينهو ثانيا بـ4 أهداف، ويتساوى مهاجم الأهلي الجزائري يوسف بلايلي ومهاجم الرائد بعدد الأهداف المسجلة بـ3 أهداف لكل لاعب في المركز الثاث.

أرقام من دور 32

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14 مباراة انتهت بالوقت الأصلي

مباراتان

وصلتا لأشواط إضافية

5 فرق

خرجت بشباك نظيفة

عدد الأهداف 60 هدفا

أهداف السعوديين 24

أهداف الأجانب 34

هدفان بنيران صديقة