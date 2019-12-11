شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يكتمل قبل مواجهة الترجي التونسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) تغادر بعثة فريق الهلال إلى الدوحة مساء اليوم (الأربعاء) عبر طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، وذلك بعد نهاية التدريبات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي يستضيفها فريق السد القطري، إذ ‏سيخوض الزعيم أولى مبارياته أمام الترجي التونسي يوم السبت القادم الساعة 5:00 عصرا، على استاد حمد بن جاسم. وكان الفريق الهلالي استأنف تدريباته الاعتيادية مساء أمس استعداداً للمشاركة في البطولة العالمية، بعد الراحة التي منحها المدرب رازفان للاعبين يوم الإثنين الماضي، وسينخرط اللاعبون الدوليون مساء اليوم (الأربعاء) في التدريبات بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة ليومين (الإثنين) و(الثلاثاء) إثر مشاركتهم الوطنية مع المنتخب الأول في كأس «خليجي 24». وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب جوفينكو في تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة، في حين اقترب الثنائي غوميز ومحمد البريك من إنهاء برنامجهما العلاجي، ومن المنتظر مشاركتهما في تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة الترجي التونسي، وسيختتم الفريق تدريباته اليومين القادمين في الدوحة، التي من خلالها سيركز المدرب رازفان فيها على وضع الخطط الفنية والطريقة التي سينتهجها في مباراة الترجي التونسي المرتقبة.

تغادر بعثة فريق الهلال إلى الدوحة مساء اليوم (الأربعاء) عبر طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، وذلك بعد نهاية التدريبات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي يستضيفها فريق السد القطري، إذ ‏سيخوض الزعيم أولى مبارياته أمام الترجي التونسي يوم السبت القادم الساعة 5:00 عصرا، على استاد حمد بن جاسم. وكان الفريق الهلالي استأنف تدريباته الاعتيادية مساء أمس استعداداً للمشاركة في البطولة العالمية، بعد الراحة التي منحها المدرب رازفان للاعبين يوم الإثنين الماضي، وسينخرط اللاعبون الدوليون مساء اليوم (الأربعاء) في التدريبات بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة ليومين (الإثنين) و(الثلاثاء) إثر مشاركتهم الوطنية مع المنتخب الأول في كأس «خليجي 24». وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب جوفينكو في تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة، في حين اقترب الثنائي غوميز ومحمد البريك من إنهاء برنامجهما العلاجي، ومن المنتظر مشاركتهما في تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة الترجي التونسي، وسيختتم الفريق تدريباته اليومين القادمين في الدوحة، التي من خلالها سيركز المدرب رازفان فيها على وضع الخطط الفنية والطريقة التي سينتهجها في مباراة الترجي التونسي المرتقبة.

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