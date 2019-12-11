شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة المملكة تشغل «تويتر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار(دبي) najjar2 @ تصدر فريق الهلال السعودي أكثر وسوم فرق كرة القدم استخداماً في التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفق الإحصائية التي استعرضها «تويتر» في دبي مع اقتراب عام 2019 من نهايته، إذ تم استعرض أهم الأحداث التي شهدتها المنصة خلال العام عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة حول تصدر فريق الهلال السعودي أكثر وسوم فرق كرة القدم استخداماً في التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفق الإحصائية التي استعرضها «تويتر» في دبي مع اقتراب عام 2019 من نهايته، إذ تم استعرض أهم الأحداث التي شهدتها المنصة خلال العام عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة حول الرياضة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2019، وجاء ثانياً النصر وثالثاً الاتحاد، والأهلي رابعاً قبل الشباب والتعاون، وجاءت مباراة الاتحاد والنصر في الموسم الماضي، أكثر وسوم المباريات استخداماً في التغريدات، يليها الهلال والتعاون، ومن ثم النصر والباطن، ورابعاً الهلال والسد في دوري أبطال آسيا، وتصدر اللاعبون (عبدالرزاق حمدلله (النصر) وفهد المولد (الاتحاد) وأحمد الشمراني (التعاون) ومحمد الشلهوب (الهلال) وسعيد المولد (الأهلي) ومحمد السهلاوي (الشباب)، أكثر لاعبي كرة القدم في الأندية السعودية استقطاباً للتغريدات، أما أكثر اللاعبين الذين تمت الإشارة إليهم فجاء غوميز (مهاجم الهلال) في المرتبة الأولى، وسامي الجابر ثانياً، ومحمد الشلهوب ثالثاً، وماجد عبدالله رابعاً، أما الفعاليات الرياضية التي استقطبت أكثر التغريدات، التي أقيمت في 2019 فجاءت أولاً: نهائي كأس العالم للأندية الأبطال (العين الإماراتي)، وثانياً مهرجان WWE سوبر شو داون 2019 بجدة، وثالثاً عرض WWE كراون جول 2019 (جدة، المملكة العربية السعودية). وأطلق «تويتر» كعادته بنهاية العام الرمز التعبيري السنوي يوم أمس (الثلاثاء)، الذي أظهر مع التغريد باستخدام أحد الوسوم التالية باللغتين الإنجليزية والعربية: #ThisHappenedحدث_في_2019.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة المملكة تشغل «تويتر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.