شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال القارات الـ7 في مهمة عالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم ( جدة)

يقص فريق السد القطري مساء اليوم (الأربعاء) شريط بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة في الفترة من 11 ديمسبر حتى يوم 22 من الشهر نفسه، عندما يقابل فريق هينغين سبورت الكاليدوني بطل أوقيانوسيا المغمور، الساعة 8:15 مساء.

وفيما يشارك السد للمرة الثانية في بطولة العالم للأندية كمستضيف للبطولة كونه بطل الدوري المحلي الموسم الماضي بعد المشاركة الأولى عام 2011 كبطل لدوري أبطال آسيا، فإن الفريق هينغين يشارك للمرة الأول ويقوده المدرب التاهيتي تاجاوا الذي قاده لإحراز لقب دوري أبطال أوقيانوسيا للمرة الأولى في تاريخه، على حساب مواطنه ماجانتا، وذلك بعد إقصاء فريق تيم ويلنغتون النيوزيلندي «حامل اللقب».

وتضم النسخة الحالية من البطولة 7 فرق هي: الهلال السعودي «بطل آسيا»، وليفربول الإنجليزي «بطل أوروبا»، والترجي التونسي «بطل إفريقيا»، وفلامنغو البرازيلي «بطل أمريكا الجنوبية»، ومونتيري المكسيكي «بطل أمريكا الشمالية»، وهينغين سبورت الكاليدوني «بطل أوقيانوسيا»، وأخيراً السد القطري «حامل لقب دوري البلد المضيف».

Advertisements

وتملك الفرق السبعة مدربين مميزين ومن الأسماء المعروفة سواء على مستوى العالم، أو داخل قاراتها، إلا أن المدرسة الأوروبية لها نصيب الأسد في النسخة الحالية، من خلال قيادة 4 فرق.

ويأمل الجميع معرفة من هو البطل الذي سينهي هيمنة ريال مدريد الإسباني على اللقب بعد 3 سنوات من احتكاره للبطولة، إذ يطمح ليفربول الإنجليزي لتحقيق البطولة للمرة الأولى في تاريخه وتعويض خسارته في نسخة 2005 عندما سقط أمام ساوباولو البرازيلي في النهائي.

فيما يشارك الهلال السعودي الذي سيلتقي الترجي التونسي يوم السبت القادم لأول مرة بعد أن كسر عقدة البطولة الآسيوية، بجانب فلامنغو البرازيلي العائد للبطولة القارية بعد غياب دام 4 عقود.

وستكون مشاركة الفريق التونسي الثالثة، بينما يظهر فريق مونتيري المكسيكي للمرة الرابعة، حيث يأمل في تكرار منجز عام 2012.