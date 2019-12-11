شكرا لقرائتكم حسام حسن يمنح لاعبي سموحة راحة 24 ساعة بعد مواجهة الانتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر حسام حسن المدير الفني لسموحه منح اللاعبين راحة اليوم بعدما خاضوا بالأمس لقاء الإنتاج الحربي في الجولة السابعة للدوري على أن يعودوا للتدريبات غدا استعدادا لمواجهة أسوان باستاد الإسكندرية فى الجولة الثامنة للمسابقة .
كان الفريق السكندرى قد خاض مباراة قوية بالأمس أمام الإنتاج الحربى باستاد السلام الدولى فى الجولة السابعة للدورى فى لقاء شهد قوة وندية من جانب الفريقين
ويستعد سموحه لإستضافة أسوان فى الجولة الثامنة للدورى الأحد المقبل باستاد الإسكندرية
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