شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يستدرج المقاصة في عقر داره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الاسماعيلى نظيره مصر المقاصة فى الخامسة عصر اليوم الاربعاء على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متكافئة للفريقين لاسيما أن الدراويش تعادل فى مباراته الاخيرة مع طنطا سلبياً فيما خسر الفريق الفيومى من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بالمسابقة .

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف بينما يحتل المقاصة المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف .

ومن جانبه طالب أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للإسماعيلى لاعبى فريقه بالفوز على المقاصة لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج على الصعيد المحلى وتراجع مركز الدراويش بجدول المسابقة ، وقال السلحدار للاعبى الاسماعيلى أن الصعود لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الاعلاميين والتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية ينبغى أن يكون دافعاً لتصحيح النتائج فى بطولة الدوري .

Advertisements

ويبدو التشكيل المتوقع للاسماعيلى أمام المقاصة مكون من : "محمد مجدى- محمود البدرى – محمد هاشم – محمد مجدى الجمل – أحمد أيمن -همام طارق – عماد حمدى – محمد مخلوف – أحمد مدبولى بيكيتى سيلفا – حازم مرسى"

فى المقابل شدد جهاز المقاصة على لاعبيه ضرورة استثمار الدفعة المعنوية التى حصلوا عليها عقب الفوز على فاركو بهدفين دون رد فى كأس مصر لمواصلة قطار الانتصارات بالدوري والفوز على الإسماعيلى بعقر داره.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الدراويش مكون من : "محمود حمدي -أحمد مودي -حسني فتحي - عاصم سعيد - عصام صبحي -محمد رمضان- محمد مسعد - خالد اوتشو - محمد ابراهيم -اودو موسيس - عمرو مرعي" .