تعاون بين «الشارقة الرياضي» والقنصلية الأمريكية بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالشارقة عن تفاصيل البرنامج التدريبي الشامل في كرة السلة الذي ينطلق الأسبوع المقبل ل 530 من مدربي ولاعبي المراحل السنية بالتعاون مع القنصلية الأمريكية بدبي.

حضر المؤتمر الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وفيليب فراين القنصل العام الأمريكي بدبي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي.

وأكد الشيخ صقر القاسمي أن البرنامج يأتي من منطلق الدور الكبير الذي يقوم به المجلس في مختلف المبادرات والفعاليات الرياضية على مستوى الإمارة والأندية التابعة له ليكون لهذا البرنامج أثراً إيجابياً من خلال خلق قيادات رياضية شابة.

وأكد أن الأندية تعتبر شريكاً في عملية التطوير الرياضي والمجتمعي في الإمارة الباسمة وجزءاً لا يتجزأ من منظمة عمل المجلس في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة لذلك تتم المتابعة الدائمة والتفاعل المستمر مع الأندية وتنظيم مختلف المبادرات والأنشطة من أجل الارتقاء بالرياضة في الإمارة وجعلها أسلوب حياة لمختلف فئات المجتمع.

وقال فيليب فراين: «جاء لاعبو كرة السلة الأمريكيين المحترفين من الاتحاد الوطني لكرة السلة والرابطة النسائية الوطنية لكرة السلة إلى الإمارات لتبادل خبراتهم مع الرياضيين الطلاب والمدربين في المجلس، وتعليمهم تقنيات واستراتيجيات جديدة، وكذلك أهمية الروح الرياضية والمسؤولية والعمل الجماعي».

وقال عيسى هلال: «تنظم هذه الورشة خلال الإجازة الرسمية فترة الشتاء في نادي البطائح ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لمدة خمسة أيام وتتضمن محاضرات نظرية للمدربين وتطبيقاً عملياً بالملاعب ل 450 لاعباً و 50 لاعبة لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم بالشكل المناسب والصحيح في هذه اللعبة حيث تم التنسيق مع القنصلية بهذا الشأن لدعم التطوير المهني لمدربي كرة السلة في الإمارة».