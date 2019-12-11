حمدان بن محمد يشهد سباقات اللقايا في المرموم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على مدار ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كم، وشهدت التحديات التي أقيمت بتحفة الميادين ضمن سباقات المرموم تنافساً مثيراً بين الشعارات الكبرى.

وحققت الشعارات المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نجاحات كبيرة، وتمكنت «الشاهينية» لهجن العاصفة وبقيادة المضمر غياث الهلالي من حصد صدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات، وجاء ذات الشعار ليكسب المركز الأول في ثاني الأشواط للقايا البكار المهجنات وذلك عن طريق «الشاهينية».

وكانت قمة الجعدان المحليات من نصيب شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وذلك بتمكن المضمر راشد خميس الغويص من قيادة «شاهين» للصدارة أما رابع الأشواط والذي خصص للجعدان المهجنات فقد ذهبت صدارته إلى هجن الرئاسة بواسطة «شاهي» الذي قاده المضمر المستحيل راشد بالسم المنصوري.

وأقيمت في الفترة الصباحية خمسة وعشرون شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن اللقايا لمسافة خمس كم، وخصص اثنا عشر شوطاً لهجن الإنتاج.

ونجحت «شواهين» لمسفر خميس المنصوري في حسم صدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات، وبالمقابل جاءت «سرابة» بشعار عبيد محمد الوهيبي لتمارس الإبداع من خلال ثاني الأشواط للبكار المهجنات وتنجح في حصد الصدارة، ووضع «شاهين» ملك أحمد محمد المنصوري نفسه على القمة من خلال الشوط الثالث للجعدان المحليات وخطف المركز الأول، وكان «شغموم» لجويعد فهيد ناصر العجمي هو الظافر بالناموس بعد أن حطت أقدامه عند خط النهاية متصدراً.