ليكو: العين المكتمل لا يستطيع أحد إيقافه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

أكد الكرواتي إيفان ليكو مدرب العين أن المباراة لن تكون سهلة أمام النصر الذي وصفه بالفريق المتطور الذي حقق نتائج جيدة، بدليل أنه حقق 6 انتصارات ولم تهتز شباكه، لكن «الزعيم» لديه ميزة أنه تدرب قبل اللقاء لأول مرة مكتمل الصفوف.

وأضح أن فريقه ظل يعاني بداية الموسم النقص، بسبب الإصابات المتلاحقة، ولم تتح له فرصة اللعب وهو كامل الصفوف، لأنه عندما يكون مكتملاً وجاهزاً يكون قوياً ولا أحد يستطيع إيقافه. وأشار إلى أن أسلوب اللعب بطريقة 4-3-3 هو الأنسب والملائم لفريق العين، ولم يخف ليكو اعتزازه وفخره بالعمل الذي يقوم به مواطنه المدرب كورنسلاف مع النصر،وهو يعرفه بشكل شخصي، ولكن في نفس الوقت لا يعرف طريقة تفكيره ولا الأسلوب الذي سيعتمد عليه اليوم.

من ناحيته أشار الظهير الأيسر العائد محمد فايز إلى جاهزية جميع اللاعبين للقاء النصر وتقديم أفضل ما لديهم من أجل حصد النقاط الثلاث وقال: بالطبع المباراة لن تكون سهلة أمام فريق قوي عاد في الفترة الأخيرة إلى المسار الصحيح وقدم مستويات رائعة.