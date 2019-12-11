محمد بن حمد يستقبل الصغيري والسكرتير العام لـ «دولي الرياضات البحرية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، صباح أمس في مكتب سموه بالديوان الأميري، الدكتور عبدالله الصغيري، وهنأه على حصوله على شهادة الحكم الوطني للدراجات الهوائية.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح مفصل حول شهادة التحكيم التي حصل عليها الصغيري، متمنياً له التوفيق في الحصول على مزيد من الشهادات الدولية في مجال تحكيم الدراجات الهوائية.

بدوره شكر الدكتور عبدالله الصغيري.. سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه اللامحدود للقطاع الرياضي بجميع فئاته وتشجيعه الدائم للرياضيين في الإمارة.

كما استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، أمس، توماس كورت السكرتير العام للاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وأكد سموه أهمية الرياضات البحرية التي تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة من خلال تحقيق الكثير من الإنجازات التي حظيت بها الإمارة عبر مشاركاتها العديدة في الرياضات البحرية.

واستمع سموه من كورت لشرح مفصل حول مستقبل الرياضات البحرية في العالم و الإمارات خاصة، إضافة إلى استعراض لأهمية دور أكاديمية نادي الفجيرة للرياضات البحرية في تخريج كوادر قادرة على خوض المنافسات في البطولات الدولية.

وقدم السكرتير العام للاتحاد الدولي للرياضات البحرية شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة لدعمه الدائم والمستمر للرياضات البحرية بمختلف أنواعها، ولنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وأحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للرياضات البحرية.