لاعب احتياط إضافي في حالات ارتجاج الدماغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يستعد الدوري الإنجليزي بدءاً من الموسم المقبل إتاحة مشاركة لاعب احتياط إضافي في حال تعرض أحد لاعبي المباراة لارتجاج في الدماغ نتيجة ضرب الكرة أو الالتحام القوي بالرأس مع الخصم، ويأتي هذا التغيير الكبير في لوائح الدوري الممتاز بعد 12 شهراً من استخدام تقنية الفيديو (فار) وسيطرح في اجتماع مجلس إدارة الرابطة الدولية لكرة القدم في اجتماع بلفاست يوم 29 فبراير/ شباط المقبل.

وترغب إنجلترا، التي تخلفت عن استخدام «الفار» بعد أكثر من عام من تطبيقه في البطولات الأوروبية الأخرى، أن تكون سباقة في مجال لائحة الاحتياطي الإضافي بسبب مخاوف على صحة اللاعبين وسلامتهم.

وكان مجلس الرابطة الدولية لكرة القدم قرر تعيين أطباء من ذوي الخبرة لتقديم تقرير عن مخاطر ارتجاج الدماغ على اللاعبين سيطرح أمام الأعضاء في اجتماع فبراير/ شباط. وسيسمح القانون الجديد للمدرب بتبديل اللاعب المصاب بارتجاج بالدماغ دون أن يؤثر هذا في تبديلاته الثلاثة العادية في المباراة الواحدة وهو مطبق في لعبة الرجبي، إذ يسمح الحكم بنزول لاعب احتياط فور ارتجاج دماغ لاعب وينقل المصاب لغرفة الملابس ليخضع لفحص طبي عاجل مدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة، وبعدها يستطيع العودة إذا ثبتت لياقته لكن 75 في المئة من المصابين لا يعودون.

وسيتم التصويت على القانون الجديد في 3 إبريل/ نيسان المقبل.