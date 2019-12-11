شكرا لقرائتكم خبر عن النصــر بـطـل كـأس نـائـب رئيـس الدولـة لكـرة السلـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس توج النصر بطلاً لمسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة للرجال بعد فوزه على الظفرة 77 -57 في المباراة النهائية. Advertisements وجاء الشارقة ثالثاً بعد فوزه على الوصل الرابع 100 - 90، وحل البطائح في المركز الخامس، وبني ياس سادساً وشباب الأهلي سابعاً والجزيرة ثامناً والعين تاسعاً. شارك في تكريم الفرق الثلاثة الأولى في المسابقة خالد المدفع الأمين العام المساعد في هيئة الرياضة، واللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، وأحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وعبدالرزاق الهاشمي رئيس شركة الألعاب في النصر، وعبدالرحمن ابو الشوارب رئيس شركة كرة القدم في النصر، بجانب حمد خميس المنصوري رئيس مجلس ادارة نادي الظفرة. جرت المباراة بصالة نادي الوصل المحايدة وحسم النصر أشواط المباراة الأربعة لصالحه على التوالي 22-16 و14-12 و20-16 و21-13.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النصــر بـطـل كـأس نـائـب رئيـس الدولـة لكـرة السلـة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.