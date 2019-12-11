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الظاهري يفوز بأكبر سباق كارتينج في العالم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري ببطولة منافسات أكبر سباق كارتينج في العالم، والتي احتضنتها حلبة «ماكاو»، متجاوزاً بهذا الأداء الرائع كل التوقعات،وبهذا الفوز أصبح راشد الظاهري السائق الأكثر تتويجاً هذا العام في العالم، بعد تتويجه بأربع بطولات دولية خلال 2019، ومع انطلاق السباق النهائي الأحد الماضي، حافظ البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري على تصدر السباق منذ اللحظة الأولى.
وحصل البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري البالغ من العمر 11 عاماً، على المركز الأول، ما جعل منه بطلاً لا مثيل له، ليسمح له هذا الفوز الحاسم بتصدره ل«بطولة ماكاو الدولية» لمنافسات «الجائزة الكبرى» في فئة. «x30 كاديت» والفوز بلقب 2019.

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