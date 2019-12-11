نهيان بن زايد: أبوظبي منصة عالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل فوز العاصمة أبوظبي بجائزة الوجهة الرائدة للسياحة الرياضية على مستوى العالم ضمن الحفل الختامي للنسخة السادسة والعشرين لجوائز السفر العالمية 2019، أصداء واسعة.

وأهدى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي فوز العاصمة أبوظبي بجائزة الوجهة الرائدة للسياحة الرياضية على مستوى العالم، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال: بفضل الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة، غدت أبوظبي منصة رياضية عالمية ووجهة الأبطال والرياضيين النخبة ونجوم العالم وأصحاب الشأن في الحراك الرياضي الدولي، في ظل خطط نموذجية اعتمدتها حكومة أبوظبي الرشيدة والاهتمام الكبير الذي أولته لتنمية القطاع الرياضي.

وأضاف: لم تأت استضافة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات الرياضية العالمية بالصدفة ولم تنل أبوظبي ثقة الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية من فراغ، وإنما جاءت بالتخطيط ورؤية مجلس أبوظبي الرياضي التي أطلقها في عام 2015 لترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة ووجهة عالمية للرياضة، في ظل توافر مجموعة كبيرة من العوامل والإمكانيات الداعمة لتحقيق الإنجازات سواء كانت على صعيد البنى التحتية وشبكة النقل والمواصلات وقطاع السياحة والفنادق وعوامل الأمن والاستقرار والمنشآت الرياضية الفخمة وعوامل الترفيه.

وأكد عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة العامة للرياضة أن فوز أبوظبي بلقب عاصمة الرياضة العالمية، وحصدها جائزة الوجهة الرائدة للسياحة الرياضية على مستوى العالم، يعد من الإنجازات الرائدة التي تحققت بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة.