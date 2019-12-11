قدرة «تراث الإمارات» التأهيلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً الخميس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، سباقات نادي تراث الإمارات التأهيلية لركوب القدرة والتحمل 2019، التي ينظمها نادي تراث الإمارات، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتستمر حتى يوم بعد غد الجمعة المقبل، وتقام وفق نظام بروتوكول بوذيب لسباقات ركوب القدرة والتحمل.

ويشهد يوم غد في الحادية عشرة صباحاً إجراءات الفحص البيطري لسباق 40.28 كلم تأهيلي محلي الذي ينطلق في الواحدة ظهراً، كما يتم الفحص البيطري لسباق 80.47 كلم تأهيلي محلي في الواحدة والنصف ظهراً، وفي الثانية ظهراً سيتم الفحص البيطري لسباق 121.27 كلم دولي مفتوح «نجمتان»، ولسباق 80.87 كلم مفتوح «نجمة واحدة».

وينطلق في السادسة والربع من صباح يوم الجمعة سباق 121.27 كلم دولي مفتوح «نجمتان»، يعقبه في السادسة والنصف انطلاق سباق 80.87 كلم دولي مفتوح «نجمة واحدة»، بينما ينطلق سباق 80.47 كلم تأهيلي محلي في السابعة والنصف صباحاً، وهو الوقت الذي يشهد أيضاً إجراء الفحص البيطري للجولة التعليمية 10 كلم لطلبة أكاديمية بوذيب.