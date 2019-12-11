العائدون يتساءلون: ما مصير الإعانة المالية؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تسأل الأندية العائدة إلى منافسات دوري الدرجة الأولى عن مصير الإعانة المالية التي خصصها الاتحاد المستقيل برئاسة المهندس مروان بن غليطة للعائدين، وهل ستستمر بعد الاستقالة أم سيلغيها الاتحاد الجديد أو اللجنة المؤقتة؟ خاصة وأن هذا الدعم لم يكن موجودا قبل انتخاب ابن غليطة رئيساً للاتحاد، وترى الأندية أن مبلغ ال200 ألف المحددة شهرياً لكل نادٍ عائد، أعاد إليها الحياة من جديد وكان وراء عودتها إلى منافسات الهواة.

بفضل الإعانة المالية عادت أندية الحمرية والعربي والتعاون ومسافي ومصفوت، ويرى عبدالله سالم المدير التنفيذي للنادي العربي أن اللجنة المؤقتة أو الاتحاد الجديد، يجب أن يستمران في تقديم الإعانة والدعم للعائدين وقال: إذا كان الاتحاد الجديد حريصاً على نجاح مسابقاته، فعليه الاستمرار في تقديم الدعم، لا نعلم حتى الآن ماهو مصير هذا الدعم، لكنا نأمل استمراره لأنه كان سبباً في عودة العربي وبقية الأندية، ويمكن القول إنه أعاد الحياة لدوري الأولى وللأندية وللنادي العربي بالذات، ونحن عشنا تجربة إلغاء الفريق الأول ورأينا كيف كان وضع النادي من دون فريق أول، كان أشبه بالميت، صحيح أن هناك فرق مراحل سنيّة وألعاباً أخرى مثل ألعاب القوى والدراجات وغيرها لكنها ليست مثل الفريق الأول، حتى الإداريين عندما لا يكون هناك فريق أول لا يحضرون للنادي، كل شيء في النادي مرتبط بالفريق الأول، وهذا طبيعي لأنه واجهة النادي وقلبه، والاتحاد المستقيل يحسب له أنه أعاد خمسة أندية ونتمنى أن يعيد الاتحاد المقبل بقية الفرق، ولا شك أن زيادة عدد الفرق إلى 14فريقاً يزيد عدد المباريات ويعيد الجماهير ويطور المستوى، وإذا كان الاتحاد السابق أعاد خمسة فرق؛ فعلى الاتحاد الجديد إعادة هذه الفرق الثلاثة بالاستمرار في تقديم الدعم.

وأفاد أن مبلغ ال200 ألف كان ضمن برنامج ابن غليطة الانتخابي وهو وعد الأندية التي ستعود بالدعم وبالفعل التزم به، وأشار إلى أن عودة هذه الفرق وإحياء منافسات الهواة يعتبر إنجازاً للاتحاد المستقيل، الجميع انتقد الاتحاد بسبب المنتخب الأول ونتائجه، ونسي هؤلاء أن للاتحاد نجاحات أبرزها عودة المنسحبين وهذا الدعم الذي حافظ على منافسات الهواة من الانهيار.

تطوير المسابقات

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ومضى: نحن ما زلنا نرى أن الدوري ومنافسات الهواة تحتاج إلى الكثير لتتطور أكثر، نحلم بوجود رعاة للدوري وللمنافسات المختلفة وللأندية، المسؤولون في الاتحاد يعلمون أن الشركات في دولتنا كثيرة والتي لا تمانع في رعاية منافسات الهواة ليست قليلة، فقط تحتاج المنافسات نفسها إلى اهتمام أكثر وإلى نقل تلفزيوني؛ فلا يعقل أن تدفع شركة لفريق ليشاهد المباراة 50 شخصاً من الملعب، الشركات تريد رؤية إعلاناتها وشعاراتها على الشاشات وفي وسائل الإعلام المختلفة والحقيقة أن الإعلام مقصر تجاه منافسات الهواة، والآن الاهتمام كله موجّه لدوري الخليج العربي.

وزاد: نتمنى أن يتفادى الاتحاد القادم كل السلبيات وأن يدعم الإيجابيات، ونحن مشكلتنا أننا دائماً نبدأ من الصفر فعندما يأتي البديل يبدأ من الصفر ويلغي كل ما وجده، هناك إيجابيات في فترة الاتحاد السابق وعلى الاتحاد الجديد ألاّ يبدأ من الصفر وأن يبني عليها.

وذكر عبدالله سالم أن هناك ملاعب تحتاج إلى عمل وصيانة وقال: أنا عضو في لجنة تطوير أندية الهوة وفي أول اجتماع قررنا التعاقد مع شركات لتأهيل الملاعب وتحدثنا عن أن بعض الملاعب لا تحتمل الحرارة العالية وتتأثر في فترة الصيف وملعب العربي من هذه الملاعب ونحن كنا نضطر إلى شراء مياه بمبلغ 70 ألف في الشهر لري الملعب.

تفاؤل كبير

من جهته، قال عبدالعزيز منقوش المدير التنفيذي لنادي التعاون ومشرف الفريق الأول: إن الدعم المالي كان سبباً في عودة التعاون وأضاف: المبلغ الذي نتسلمه من الاتحاد يساعدنا على تغطية نفقات الفريق الأول وهو لا يكفي بالتأكيد والنادي يدفع مبلغاً إضافياً لكنه بالطبع يعتبر عاملاً مساعداً جداً وهو الأساس في الصرف، وإذا توقف الدعم من الصعب استمرار الفريق، لا نملك المال لنصرف على الفريق فكيف يستمر التعاون في مسابقات الهواة، لن يكون أمامنا خيار آخر سوى الانسحاب.

ومضى منقوش: لكنا متفائلون باستمرار الدعم والاتحاد الجديد في النهاية، أعضاؤه سيكونون من الوسط الرياضي وهم يعرفون وضع الأندية ولا شك أنهم سيكونون حريصين على استمراره.

ورأى منقوش أن عودة الفرق الأربعة وهي التعاون ومسافي والعربي ومصفوت أحدثت نقلة في دوري الأولى ومسابقات الهواة.