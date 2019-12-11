أروابارينا: التركيز والحذر سلاح شباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد الأرجنتيني رودولفو أورابارينا، مدرب شباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه الوحدة، واصفاً المواجهة بالصعبة جداً، نظراً لكونها أمام فريق كبير يضم لاعبين مميزين، وتتطلب التركيز العالي علاوة على الحذر لتحقيق المكسب وحصد النقاط. وأضاف: سنواجه فريقاً منظماً لديه مدرب يعمل بطريقة جيدة، ويمتلك لاعبين أصحاب خبرة، لذلك يتعين علينا التركيز والحذر واللعب بطريقة جيدة تكفل لنا الفوز وكسب نقاط المباراة، حتى لا نسمح بتوسع فارق ال 3 نقاط التي تفصلنا عن متصدر جدول الترتيب لتظل فرصة الصدارة مؤاتية بالنسبة لنا.

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وبخصوص اللاعبين المصابين قال رودولفو: «مارياني ووليد عباس في مرحلة الاستشفاء، وبالنسبة لماجد حسن ومانع محمد، الوقت مبكر للحديث عن عودتهما فهما يخضعان لتنفيذ برنامج تأهيلي معين لكل منهما، ولا أستعجل عودتهما حتى يكتمل شفاؤهما بالكامل».

من جهته، أكد المولودوفي لوفانور هنريكي محترف شباب الأهلي أن الفريق تنتظره مباراة صعبة جداً، مضيفاً: المباراة مهمة جداً بالنسبة لنا في مشوارنا بالدوري، وهدفنا الحصول على نقاطها الثلاث، لأنها ستمنحنا دفعة قوية في مواصلة المنافسة والسباق من أجل الحصول على لقب الدوري.

وعن تطلعاته في مشاركته مع الفريق بدوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة قال: بالتأكيد سعادتي كبيرة بهذه المشاركة وتعد الثانية لي في دوري الأبطال، وكانت الأولى مع فريق الشباب ولم نصل فيها إلى دور متقدم، وهذه المرة أجد فرصة مؤاتية لأثبت وجودي في أقوى مسابقات قارة آسيا على مستوى الأندية.