الوحدة يتصدر دوري المؤسسات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

انطلقت منافسات دوري المؤسسات لكرة القدم في العاصمة أبوظبي، للموسم الرياضي 2019-2020، وهي ثاني بطولة للاتحاد الرياضي للمؤسسات الحكومية، والتي تقام بمشاركة 8 فرق على ملعب استاد سلطان بن زايد الفرعي بمقر اتحاد المؤسسات.

تصدر الوحدة فرق مسابقة الدوري بتفوقه على فريق ليدر الرياضية بثلاثية نظيفة، سجلها بدر حسين «هدفين» ومانولي، ووضع العنابي أول ثلاث نقاط في رصيده في البطولة التي يشارك فيها للموسم الثاني على التوالي، وأدار المباراة الحكم محمد حسن وساعده على الخطوط علي العجمي ومحمد الشحي.

وفي المباراة الثانية، تغلب فريق الدعم الرياضي على فريق أورا الرياضية بصعوبة بهدف نظيف أحرزه نيكولاس كامانو، وأدار المباراة الحكم صالح الحارثي وعاونه عامر العاي ووحيد محمد.

ويستهل فريق المستقبل حامل اللقب في النسخة الماضية أولى مبارياته في البطولة اليوم بلقاء فريق منطقة الشهامة في الساعة الخامسة، وتجمع المباراة الثانية بين فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي وامبيشن للرياضة في الساعة السابعة مساء.