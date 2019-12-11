565 ألف درهم لأبطال سباق «يوم شادويل» في جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي أمس عن تكفل شادويل برعاية جميع أشواط السباق الرابع الذي يحمل اسم سباق «بر دبي» والمقرر له بعد غد الجمعة، وتم ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر مبنى الإدارة في المضمار الأصفر بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وعبدالله الأنصاري عضو لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وتم الإعلان عن مشاركة 75 خيلاً في سباق يوم شادويل ويبلغ مجموع الجوائز المرصودة للسباق 565 ألف درهم وستكون الأشواط الستة برعاية شادويل وشادويل فارم وديرنزتاون استد بواقع شوطين لكل واحد من هذه الأسماء.

وفي بداية المؤتمر الصحفي تحدث المهندس شريف الحلواني وتوجه بالشكر نيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على رعايته الكريمة والمتواصلة لسباقات المضمار العائلي، وأوضح أن المضمار الأصفر سيستضيف المسابقة الخاصة بطلاب المدارس بالدولة أسوة بمضمار نيوبري بالمملكة المتحدة وأشاد بدور لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهيئة الإمارات لسباقات الخيل ووسائل الإعلام على الجهود المبذولة للارتقاء برياضة الأصالة والتراث، وختم كلمته بالإشادة بميرزا الصايغ على جهوده المقدرة في نقل أفكار ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لسباقات الخيول في مختلف المضامير.

ومن جانبه قال ميرزا الصايغ: «يسرني أن أؤكد أن التعاضد القائم والمستمر بين إسطبلات شادويل وشقيقاتها المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والمنتشرة في بريطانيا وإيرلندا الشمالية وأمريكا يعتبر ثمرة من ثمار التعاون المشترك بين شادويل ومضمار جبل علي يعود لأكثر من 20 سنة، وتوج على أثر ذلك المضمار الأصفر كأفضل مضمار لهذه الإسطبلات، ولعل الإشادة التي ظل يوجهها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمضمار جبل علي أكبر دليل على أن سموه يدرك مدى أهمية سباقات المضمار الأصفر بالنسبة للفروسية في الدولة، ونتمنى أن توفق إسطبلات سموه في إفراز سلالات جيدة في الفترة القادمة».

وكشف عبدالله الأنصاري عضو لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن مسابقة تلوين الخيول التي سيتم تنظيمها في الدولة لأول مرة في مضمار جبل علي، وقال: «يسرنا أن نعلن عن مسابقة الخيول الملونة، فلقد جرت العادة أن ننظم هذه الفعالية في مضمار نيوبري، ونتمنى أن تنال إعجاب جمهور مضمار جبل علي، وأن تحقق أهدافها بتحبيب رياضة الفروسية إلى طلاب المدارس وتقريبهم من هذه الرياضة التي تشكل تراث الدولة والمنطقة الخليجية والعربية بصفة عامة».

وتوجه الأنصاري بالشكر إلى إدارة مضمار جبل علي لموافقتها الفورية، وأضاف: «اجتمعنا بمديري عدد من المدارس وشرحنا لهم الفكرة ووافقوا عليها مشكورين وستكون الجائزة لصاحب المركز الأول 15 ألف درهم و10 آلاف للثاني و5 آلاف للثالث و5 آلاف لكل مدرسة مشاركة، ونحن أيضاً بصدد تفعيل أفكار جديدة مثل تنظيم يوم عائلي وغيرها من الأفكار».



سيارة رابعة و85 ألفاً للترشيحات



تبلغ الجوائز المخصصة للترشيحات الصحيحة في سباق بعد غدٍ الجمعة 85 ألف درهم وستكون جائزة جبل علي للأشواط الستة 40 ألف درهم وجائزة الشوط الأول 5 آلاف درهم ومثلها للشوط الثاني وجائزة جبل علي المزدوجة للشوطين الثالث والرابع 25 ألف درهم و5 آلاف للخامس ومثلها للسادس وأيضاً يتواصل مضمار جبل علي مع جمهوره بجوائز السحوبات التي تقدم عبر الكوبونات المجانية التي توزع للجمهور عند بوابات الدخول.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن طرح السيارة الرابعة لسعيد الحظ من جمهور مضمار جبل علي خلال سباق بعد غدٍ وهي صينية الصنع ماركة شيري إريزو.