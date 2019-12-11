مفاجآت مدوية واحتدام المنافسة في دولية الحبتور لتنس السيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

بلغت الإثارة ذروتها في افتتاحية بطولة الحبتور الدولية الثانية والعشرين للتنس للسيدات، حيث شهد اليوم الافتتاحي للبطولة الرئيسية مفاجأتين مدويتين تمثلتا في خروج المصنفة الثالثة السلوفاكية زيدانسك والمصنفة الرابعة الأمريكية بيرا بيرناردا، كما شهدت المباريات خروج اللاعبة المصرية ميار شريف أمام اللاعبة الفرنسية كريستينا ميلادنوفيتش.

وكانت التصفيات التمهيدية انتهت مساء الاثنين لتتأهل 8 لاعبات ليكتمل عقد اللاعبات المشاركات في البطولة الرئيسية، واللافت للنظر احتدام المنافسة بين اللاعبات، حيث امتدت إحدى المباريات إلى ما يناهز الساعتين ونصف الساعة رغم أنها انتهت بمجموعتين مقابل لاشيء لصالح اللاعبة الروسية فارفاراجراشيفا والتي أقصت منافستها السلوفاكية زيدانسك المصنفة الثالثة على البطولة بعد فوزها بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 أشواط مقابل لاشيء و7 أشواط مقابل 5 أشواط.

وفي المباراة الثانية، نجحت اللاعبة الألمانية آنا لينا فريدسام من الفوز على الأمريكية بيرا بيرناردا المصنفة الرابعة على البطولة بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6 أشواط مقابل أربعة أشواط وستة أشواط مقابل شوط واحد.

أما المصرية ميار شريف الحائزة ذهبية بطولة إفريقيا مؤخراً والتي تشارك بدعوة من اللجنة المنظمة للبطولة فقد ظلمتها القرعة وخسرت أمام المصنفة الأولى بالبطولة الفرنسية كريستينا ميلادنوفيتش اللاعبة رقم واحد في الزوجي على العالم بمجموعتين للاشيء وبنتيجة 6 أشواط مقابل شوط واحد و6 أشواط مقابل شوطين، وبدا واضحاً الفارق في المستوى حيث لم تجد كريستينا عناء في الفوز.وأثنت اللاعبة الفرنسية على أداء الصاعدة المصرية وتوقعت لها مستقبلاً مشرقاً في عالم التنس، مشيرة إلى أنها تتميز بمهارة عالية خاصة الإرسال القوى.

وقالت كريستينا إنها حرصت على المشاركة في بطولة الحبتور لأنها تمثل خير إعداد للموسم الجديد 2020 لما تضمه من عناصر قوية وأخرى واعدة، وبذلك توفر الإعداد الجيد والقوي قبل خوضها غمار المنافسات.

ووجهت المصرية ميار شريف الشكر إلى رجل الأعمال خلف الحبتور منظم البطولة وراعيها وإلى اللجنة المنظمة على دعوتها للمشاركة للحفاظ على تصنيفها الدولي حتى لا تخسر بطاقة المنحة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 والتي تشترط أن تكون حاملة البطاقة بين المصنفات ال300 الأوائل على العالم وهي حالياً تحتل المركز 194 على العالم.ومما يؤكد قوة الحدث، هو حرمان 9 لاعبات حضرن من الخارج، لكن اللجنة المنظمة اعتذرت لهن بسبب المستوى العالي للمشاركات الحاليات.

وكعادته قدم خلف الحبتور راعي البطولة مباراة استعراضية ومعه المجرية كيرا، حيث لعب أمام الزوجي المكون من الأوكرانية ماريا كوستيك والأمريكية شاتو محمد، وكما هو معروف فإن الحبتور يعشق التنس وحريص على ممارستها بصفة يومية.

وفي سياق متصل، استعانت اللجنة المنظمة بالحكم الدولي الأمريكي الجنسية اللبناني الأصل وليد سمعان للتعليق على مباريات البطولة بسبب غياب المعلق خالد آل علي الذي تعرض لأزمة صحية طارئة، وقد أجاد وليد التحليل الفني وأجرى عدة لقاءات مع عدد من اللاعبات.



تتويج بطلات المراحل السنية السبت



قررت اللجنة المنظمة تتويج اللاعبين المحليين في البطولات يوم السبت المقبل المقامة على هامش البطولة الدولية، شحذاً لهممهم وتشجيعهم خاصة وأن التتويج يسبق تتويج الفائزات في البطولة الرئيسية.

وعكفت اللجنة المنظمة خلال اليومين الماضيين على الانتهاء من الأدوار التمهيدية للفئات العمرية ببطولة كأس الحبتور المحلية للتنس والتي تحظى بمشاركة 167 لاعباً ولاعبة والتي تعد أكبر بطولة محلية تشهدها الإمارات، حيث أقيمت مبارياتهم أيام الخميس والجمعة والسبت وهي فئات تحت 12 و14 و16 و18 من الجنسين ذكور وإناث، إذ تقام المباريات على ملاعب مجمع الحبتور جران والحبتور سيتي في وقت واحد، أما منافسات الرجال والسيدات والرواد فوق 35 فستقام المباريات النهائية يوم السبت المقبل أيضاً.