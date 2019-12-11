لجنة المرأة تهنئ منى الشامسي بعضوية الجمعية الدولية لتشريع القانون الرياضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأت لجنة الإمارات للرياضة النسائية، المستشارة منى الشامسي، بمناسبة نجاحها في الانضمام لعضوية الجمعية الدولية لتشريع القانون الرياضي الدولي، لتصبح أول امرأة عربية تنال هذا الشرف، وتعد الجمعية الدولية لتشريع القانون الرياضي الدولي، جمعية علمية تأسست خلال المؤتمر الدولي الأول لقانون الرياضة في 1992 بالعاصمة اليونانية أثينا.

صرحت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، أن نجاح المستشارة منى الشامسي في نيل ثقة الجمعية الدولية لتشريع القانون الرياضي الدولي، استمرار للنجاحات السابقة التي حققتها المرأة الإماراتية في كافة المجالات وهو اعتراف دولي بكفاءتها، وقالت: «الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة الإماراتية نموذج للشراكة الحقيقية التي آمنت بها القيادة الرشيدة ورسختها في مجتمعنا، لتقود قاطرة التنمية والنماء للدولة لمراتب متقدمة بكافة المجالات والقطاعات».

وأبانت السويدي، أن الإنجازات التي تحققها المرأة الإماراتية نتاج البيئة الاجتماعية التي وفرت لها أفضل الفرص التعليمية، وعملت على تزويدها بكل ما يلزم من إمكانات تؤهلها لتحقيق أسمى الإنجازات وأرفعها، لتبرهن بنت زايد دوماً على تمتعها بكفاءة كبيرة وجدارة واضحة.

وأعربت المستشارة منى الشامسي، عن سعادتها، موضحة أنها لم تكن تتوقع تبوؤ هذه المكانة كأول إماراتية تساهم في تشريع قوانين الرياضة الدولية مع كوكبة من نخبة المحاميين والمستشارين على مستوى العالم، موجهةً شكرها وامتنانها ل «أم الإمارات» داعمة رياضة المرأة ليس فقط على المستوى المحلي بل امتدت أيادي سموها البيضاء لتشمل اللاعبات من جميع دول العالم.