ورشة عمل لمنهجية أكاديميات أندية أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظم مجلس أبوظبي الرياضي ورشة عمل بعنوان «منهجية أكاديميات كرة القدم» ضمن برامج شراكته مع مجموعة سيتي لكرة القدم لدعم خطط الارتقاء بمنظومة كرة القدم في أكاديميات أندية أبوظبي، والسعي للاستفادة من البرامج الاحترافية المتقدمة والهادفة لتأهيل الكوادر التدريبية واللاعبين.

وشهدت الورشة مشاركة 60 مدرباً ومدربة يمثلون مختلف أندية أبوظبي لكرة القدم، حيث تقام بأهداف تعزيز ورفع المستوى الاحترافي في أندية أبوظبي الكروية الخمسة (العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، الظفرة).

وافتتح طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، برنامج ورشة العمل، مبدياً سعادته بحضور عدد كبير من مدربي ومدربات أندية أبوظبي، آملاً أن تضيف ورشة العمل الكثير لهم خلال مسيرتهم التدريبية.

وقال الهاشمي: يسعى المجلس من خلال اتفاقية الشراكة مع مجموعة سيتي لكرة القدم إلى رفد الكوادر التدريبية في أندية أبوظبي بكل ما هو متبع في أحد أهم الدوريات الأوروبية.

وتضمنت ورشة العمل 3 محاور أساسية، حيث استعرض سانتي بوي رئيس كشافي نادي جيرونا الإسباني مجموعة من المواضيع المتعلقة بالمستوى الفني والمستوى التكتيكي والعقلية والجاهزية البدينة للاعبين من 6 إلى 18 سنة، وشملت الفترة الثانية محور اكتشاف المواهب وتضمنت تدريبات عملية وتطبيقية.