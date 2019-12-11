شكرا لقرائتكم خبر عن هوجارد بالمركز الثاني في «السباق إلى دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز الدنماركي راسموس هوجارد إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد أن حقق لقب بطولة موريشيوس المفتوحة في مباراة فاصلة مثيرة ليصبح ثالث أصغر لاعب يحصد بطولة في الجولة الأوروبية للجولف في عمر 18 و 271 يوماً، وسيسعى لحصد أكبر قدر من النقاط للتأهل في نهاية الموسم إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في عقارات جميرا للجولف في نوفمبر المقبل.
وبهذا الفوز جمع هوجارد 335 نقطة لينتقل من المركز 37 إلى المركز الثاني في «السباق إلى دبي»، وفي الوقت نفسه، حصل الإيطالي ريناتو باراتور والفرنسي أنطوان روزنر على 173.5 نقطة ليقفزا إلى المركزين الرابع والخامس في «السباق إلى دبي» على التوالي.
وشارك بنيامين هبرت وغرانت فورست وتوماس ديتري ولويس دي جاجر المركز الرابع ليكسب كل منهم 78.5 نقطة، ويحتل هبيرت وديتري ودي جاجر المركز 13 في «السباق إلى دبي» بينما تقدم فورست إلى المركز العاشر.
يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم منها بطولتا أبوظبي أتش إس بي سي وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك.
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