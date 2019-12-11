الأهلي في تحدي دجلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

ينتظر الأهلي المصري تحدياً محلياً جديداً، عندما يحل ضيفاً على وادي دجلة مساء اليوم في ملعب بتروسبورت خلال المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل النادي الأهلي المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويبتعد عن غريمه التقليدي، الزمالك، بخمس نقاط كاملة، ويتخطى زعيم الثغر الاتحاد السكندري والمقاولون العرب المتربعين قبل المواجهة على جدول الترتيب.

ويملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعها من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني المقاولون العرب، الذي يحتل الوصافة برصيد 13 نقطة أيضاً.