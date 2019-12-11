شكرا لقرائتكم خبر عن العين يواجه النصر «القياسي» في استاد هزاع الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يسدل الستار الليلة على مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي بمواجهات نارية تبرز فيها موقعة العين الثالث مع النصر، بينما يلتقي شباب الأهلي الوصيف مع الوحدة.

ويستقبل الوصل اليوم ضيفه الفجيرة، بينما سيتحول الجزيرة إلى حتا ليلاقي مضيفه «الإعصار».

يشهد استاد راشد في السادسة مساء اليوم موقعة مثيرة تجمع بين شباب الأهلي الوصيف (16 نقطة) وضيفه الوحدة السادس (10 نقاط) في موقعة يرفع خلالها الفريقان شعار «الخسارة الممنوعة».

يخوض «الفرسان» المواجهة بمعنويات عالية بعد التأهل إلى نصف النهائي، بعدما فاز على الوصل 5-1 في ليلة توهج بها أفراد كتيبة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

وستكون المباراة خاصة للبرازيلي ليوناردو جناح شباب الأهلي الذي يواجه فريقه السابق بعدما رحل عنه هذا الموسم وسط اعتراض إدارة «العنابي» على الطريقة التي تم بها.

أما «العنابي» الجريح فيتطلع إلى تضميد الجراح سريعاً، بعدما ودع مسابقة كأس الخليج بخسارة قاسية أمام الجزيرة برباعية، وهو لا يتحمل سقوطاً في الدوري سيعني عملياً تقلص حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويحتاج الوحدة إلى تدخل فني من المدرب الإسباني خيمينيز؛ من أجل علاج السلبيات الدفاعية التي وضحت أمام الجزيرة، وتسببت في اهتزاز شباك الفريق 3 مرات في 4 دقائق.

وتعرض خيمينيز لضربة في مستوى خياراته التكتيكية مع إعلان غياب المدافع حمدان الكمالي ولاعب الارتكاز ميليسي وصانع الألعاب المخضرم إسماعيل مطر لأسباب مختلفة، مما سيضع المزيد من الثقل على عاتق كل من الإسباني كارليتوس والأرجنتيني تيغالي لقيادة الهجوم، والسعي لتحقيق السعادة. وفي اللقاء الثاني، سيحاول العين ثالث الترتيب (14 نقطة) إيقاف عداد نتائج النصر الرابع (13نقطة) الإيجابية حين يستضيف «العميد» في الثامنة والنصف مساء اليوم على أرض ملعب هزاع بن زايد.

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وحقق النصر نتائج باهرة تحت قيادة المدير الفني الكرواتي كرونو بعدما لعب 7 مباريات في الدوري وكأس الخليج العربي، حقق خلالها 6 انتصارات مقابل تعادل واحد، ولم يمنّ مرماه إلا بهدف وحيد، وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات، وهي أرقام قياسية ل «العميد».

ويعول العين على التوغولي كودجو لابا (8 أهداف) والبرازيلي كايو كانيدو لعبور الامتحان الصعب، والسعي لتقليص الفارق مع الشارقة المتصدر.

وسيراهن الفريق على الروح المعنوية العالية للاعبين، عقب تجاوزهم لاختبار الشارقة في كأس الخليج العربي، وبلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

ويحل الجزيرة الخامس (11 نقطة) في السادسة مساء اليوم ضيفاً على حتا التاسع (8 نقاط)، في مواجهة يريد من خلالها «فخر العاصمة» تلميع الصورة، وتأكيد أحقيته بلقب «دريم تيم».

وكشر الفريق عن أنياب هجومية حين دك مرمى الوحدة في الديربي برباعية، ليبلغ «فخر العاصمة» نصف نهائي كأس الخليج العربي، في ليلة تألق بها النجم عمر عبد الرحمن وسجل هدفاً وصنع هدفين.

من جهته، سيحاول حتا جاهداً الصمود أمام المنافس القوي، وحصد المزيد من النقاط التي تعزز موقفه في الترتيب.

ويخوض الوصل السابع (8 نقاط) في الثامنة والنصف مساء اليوم على أرض ملعبه في زعبيل لقاء في غاية الحساسية، حين يستقبل ضيفه الفجيرة وصيف القاع (6 نقاط).

ويدرك الفريقان الحاجة إلى الانتصار الذي يعزز لهما موقعهما في الجدول، ويضمنان به الابتعاد عن دائرة المهددين بالهبوط.