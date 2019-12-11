شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشرطة يستضيف بطولة الجمهورية للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار إقامة بطولة الجمهورية التى تنطلق فى الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجارى، بصالة اتحاد الشرطة الرياضى.

ومن المقرر أن يشارك فى البطولة كل اللاعبين دون اعتذار، فى ظل أهيمتها، حيث يتم تصعيد اللاعبين أصحاب المراكز الأولى إلى الانضمام للمنتخب، المقرر مشاركته فى البطولات التأهيلية للأولمبياد.

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يذكر أن مصر تستضيف بطولة أفريقيا 2022، و2024، حيث تٌعد الأولى مؤهلة لأولمبياد الناشئين، وقد وافق الاتحاد الأفريقي للعبة على إقامة البطولة الأولى، بصالة استاد القاهرة بعد موافقة فؤاد المسكوت على خلفية الزيارة التفقدية التى قام بها فى الصالات.