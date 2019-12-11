شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة راحة 24 ساعة ويبدأ غدًا الاستعداد لأسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام حسن المدير الفني لـ سموحة منح اللاعبين راحة اليوم بعدما خاضوا بالأمس لقاء الإنتاج الحربي في الجولة السابعة للدوري على أن يعودوا للتدريبات غدًا استعدادًا لمواجهة أسوان باستاد الإسكندرية فى الجولة الثامنة للمسابقة.

كان الفريق السكندرى قد خاض مباراة قوية بالأمس أمام الإنتاج الحربى باستاد السلام الدولى فى الجولة السابعة للدورى فى لقاء شهد قوة وندية من جانب الفريقين.

ويستعد سموحة لاستضافة أسوان فى الجولة الثامنة للدورى الأحد المقبل باستاد الإسكندرية.

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