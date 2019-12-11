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إنبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي ، أن حلمي طولان المدير الفني للفريق ،  طلب التعاقد مع عمار حمدي لاعب الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية .

 

وأوضح رئيس نادي إنبي في تصريحات تليفزيونية ، أنه سيتم التواصل مع إدارة النادي الأهلي  لمعرفة إمكانية التعاقد مع عمار حمدي في يناير المقبل من أجل تدعيم الفريق .

 

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وأضاف رئيس إنبي ، أن الفريق يتبقى له 3 أماكن شاغرة في قائمة الفريق ، مؤكداً أن الجهاز الفني يريد ضم لاعبين مميزين يساعدون الفريق في تحسين موقفه في جدول الدوري .

 

يذكر أن ،  إنبي قد فاز علي الجونة بنتيجة 4-1 في الجولة السابعة من .

 

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