شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأوضح رئيس نادي إنبي في تصريحات تليفزيونية ، أنه سيتم التواصل مع إدارة النادي الأهلي لمعرفة إمكانية التعاقد مع عمار حمدي في يناير المقبل من أجل تدعيم الفريق .
وأضاف رئيس إنبي ، أن الفريق يتبقى له 3 أماكن شاغرة في قائمة الفريق ، مؤكداً أن الجهاز الفني يريد ضم لاعبين مميزين يساعدون الفريق في تحسين موقفه في جدول الدوري .
يذكر أن ، إنبي قد فاز علي الجونة بنتيجة 4-1 في الجولة السابعة من الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر إنبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.