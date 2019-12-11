شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي ، أن حلمي طولان المدير الفني للفريق ، طلب التعاقد مع عمار حمدي لاعب الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية .

وأوضح رئيس نادي إنبي في تصريحات تليفزيونية ، أنه سيتم التواصل مع إدارة النادي الأهلي لمعرفة إمكانية التعاقد مع عمار حمدي في يناير المقبل من أجل تدعيم الفريق .

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